Ajax zwaait aanvaller tijdelijk uit: "Het is hem niet gelukt"

De huurtransfer van Rijkhoff hing al even in de lucht, maar is nu officieel wereldkundig gemaakt door de club uit Amsterdam. De twintigjarige spits blijft normaal gesproken één seizoen bij de KKD-club. "Het is Julian het afgelopen seizoen helaas niet gelukt om de definitieve stap naar Ajax 1 te kunnen maken", reageert Alex Kroes.

Rijkhoff werd anderhalf jaar geleden door Ajax teruggehaald van Borussia Dortmund, maar moest het doen met speelminuten bij Jong Ajax. "In Almere krijgt hij de kans om voor het kampioenschap te strijden en zichzelf in een andere omgeving verder te kunnen ontwikkelen", aldus de technisch directeur. "Wij hebben hem alle succes gewenst en houden zijn ontwikkeling uiteraard nauwlettend in de gaten."