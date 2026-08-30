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Ajax zwaait Gooijer uit: "Soms kun je teleurgesteld zijn in mensen"

Rik Engelbertink
Tristan Gooijer
Tristan Gooijer Foto: © BSR Agency

Tristan Gooijer heeft de overstap gemaakt naar Lommel SK. Via Instagram heeft hij afscheid genomen van de club. Gooijer heeft gemengde gevoelens over zijn periode bij Ajax en voelt teleurstelling.

"Na al die jaren komt er een einde aan mijn tijd bij Ajax", begint Gooijer op Instagram. "Als jongen van 11 kwam ik binnen in de jeugdopleiding met één droom: ooit het eerste halen. Als kleine fan op de F-Side is het extra bijzonder dat ik uiteindelijk zelf het Ajax-shirt heb mogen dragen in de ArenA", vervolgt hij.

"Dankbaar voor iedereen die onderdeel is geweest van mijn reis en trots dat ik voor deze prachtige club heb mogen spelen", schrijft hij. "Soms kun je teleurgesteld zijn in de mensen, zonder je liefde voor de club te verliezen", aldus de verdediger. "Voor altijd Ajacied."

Afgelopen seizoen kwam Gooijer uit voor PEC Zwolle. Nu tekent hij dus voor Lommel SK. Ajax ontvangt zo'n vijf ton voor de verdediger.

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