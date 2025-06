Ajax zwaait Rijkhoff tijdelijk uit; spits op weg naar KKD-club

Dat meldt De Telegraaf maandag. De zaakwaarnemer van Rijkhoff, Dick van Burik, heeft tegenover de krant bevestigd dat de aanvaller naar het gedegradeerde Almere City gaat. "De spits heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2027, maar maakte de hoge verwachtingen na zijn overstap van Borussia Dortmund nog niet waar", aldus De Telegraaf.

Afgelopen seizoen speelde Rijkhoff ook al zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In 29 wedstrijden kwam de spits tot negen goals. Hij gaf ook één assist. Rijkhoff kwam in februari 2024 voor 1,4 miljoen euro naar Ajax. Inmiddels is hij volgens Transfermarkt.nl nog maar 650.000 euro waard.