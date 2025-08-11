TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax zwaait verdediger (20) tijdelijk uit: "Volwassener worden"

Amber
bron: FC Volendam
Nick Verschuren
Nick Verschuren Foto: © BSR Agency

Ajax zwaait Nick Verschuren tijdelijk uit. De verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FC Volendam. Er is geen optie tot koop opgenomen in de deal.

Verschuren speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger doorliep alle jeugdelftallen en maakte 20 oktober 2023 zijn debuut namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Verschuren tekende onlangs tot medio 2028 bij bij Ajax. De club gaf toen al aan te kijken naar een verhuur van de jonge mandekker. Dat wordt nu dus FC Volendam.

"Ik heb er heel veel zin in", reageert Verschuren op de website van zijn nieuwe club. "We gaan de uitdaging aan dit seizoen. Ik hoop dat ik dit jaar volwassener ga worden en veel ga leren in de VriendenLoterij Eredivisie. Ik ben blij om oude teamgenoten en vrienden weer te zien, zoals Precious en Roy. Ik heb zin om samen met hen te gaan werken dit seizoen."

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Beuker: "Denken dat het goed is dat hij daar ervaring opdoet"

0
Chuba Akpom

Akpom lovend over Ajax: "Heb veel mooie ervaringen opgedaan"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Nick Verschuren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd