Ajax zwaait verdediger (20) tijdelijk uit: "Volwassener worden"

Ajax zwaait Nick Verschuren tijdelijk uit. De verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FC Volendam. Er is geen optie tot koop opgenomen in de deal.

Verschuren speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger doorliep alle jeugdelftallen en maakte 20 oktober 2023 zijn debuut namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Verschuren tekende onlangs tot medio 2028 bij bij Ajax. De club gaf toen al aan te kijken naar een verhuur van de jonge mandekker. Dat wordt nu dus FC Volendam.

"Ik heb er heel veel zin in", reageert Verschuren op de website van zijn nieuwe club. "We gaan de uitdaging aan dit seizoen. Ik hoop dat ik dit jaar volwassener ga worden en veel ga leren in de VriendenLoterij Eredivisie. Ik ben blij om oude teamgenoten en vrienden weer te zien, zoals Precious en Roy. Ik heb zin om samen met hen te gaan werken dit seizoen."