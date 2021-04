Geschreven door Redactie 30 apr 2021 om 09:04

In Engeland blijft het dit weekend stil op de social media-kanalen van de voetbalclub. Van vrijdagmiddag 15.00 tot maandagavond 00.00 plaatsen zij geen berichten. Het is een protest tegen racistische berichten, die nog steeds voorkomen in het voetbal.

Ook de UEFA en Britse media als The Guardian doen mee aan het initiatief, maar vanuit buitenlandse clubs is er weinig navolging. Zo liet Ajax aan Trouw weten ‘met andere zaken bezig te zijn’ en ‘het Britse initiatief in Engeland te laten’. Humberto Tan, voorzitter van de KNVB-commissie Mijnals, hoopt dat Nederlandse clubs en organisaties zich toch aansluiten. Op de kanalen van Tan blijft het de komende dagen ook stil.

Ajax1.nl heeft besloten mee te doen met de actie, want ook in het Nederlandse voetbal komt racisme helaas nog altijd voor. Vanaf vrijdagmiddag 15.00 blijft het dus een paar dagen stil op onze social kanalen. Onze website zal wel bijgewerkt worden.