Ajax-speler beschermt Heitinga: "Het stoort me in die zin wel"

"Wij als team en intern hebben alle vertrouwen in de trainer. Daar geloven we in. Er wordt te veel op de man gespeeld", zegt de 23-jarige Ajacied in gesprek met ESPN. Hij ziet een duidelijk verschil tussen de rust in de kleedkamer en het rumoer buiten de Johan Cruijff ArenA. "Het stoort me in die zin wel. Intern is het bij ons gewoon rustig en hebben we alle vertrouwen. Van buitenaf wordt het allemaal veel groter gemaakt. De trainer gaat er heel goed mee om. Hij is zelf ook voetballer geweest, dus is waarschijnlijk vaker in dit soort situaties terechtgekomen."

Taylor kijkt met Heitinga vooruit naar de rest van het seizoen, waarin Ajax nog altijd meedoet om de titel. De Amsterdammers willen dit jaar wel toeslaan, nadat de landstitel vorig jaar onder Francesco Farioli op het nippertje werd misgelopen. "Voor onszelf hadden we een doel en die hebben we wel gehaald. Je wil natuurlijk kampioen worden als je negen punten voor staat, dat is wel pijnlijk. Maar het hele seizoen werkte het."

Over de communicatie rond die titelstrijd is Taylor duidelijk. "Als Ajax-zijnde wil en moet je het altijd uitstralen, vind ik. Alleen hebben we het vorig seizoen op een bepaalde manier gedaan, dus vond ik het niet raar dat we het toen niet deden."