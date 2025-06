Akpom deelt verhaal over lucratieve aanbieding: "Als je dat ziet"

De 29-jarige Engelsman kon zijn ogen niet geloven toen de interesse langzaam serieuzer werd. "Als je hoort dat er interesse is, is dat één ding. Als je het op papier ziet, begin je dingen in je lijf te voelen...", lacht hij bij LavieCutz. "Ik heb vijf dagen niet geslapen. Ik vertelde het aan mijn vriendin, terwijl ik in bed zat en het probeerde te verwerken."

Akpom had behoorlijk wat kunnen verdienen, zo blijkt. "Je staat op het punt een bepaald bedrag te krijgen, maar je hebt het nog niet, maar in gedachten geef je het al wel uit", vertelt de Ajacied. "Mijn vriendin en ik waren in Disneyland. We dachten aan de dingen die we konden krijgen."