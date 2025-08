'Akpom heeft transfer te pakken: spits vertrekt naar thuisland'

De 29-jarige Engelse spits gaat verhuurd worden, dat meldt Voetbal International. Volgens het weekblad kan Akpom ook definitief tekenen bij de club uit de Championship als zij promoveren naar de Premier League. Het liefst had Ajax hem nu al verkocht, maar zo diep wilde geen enkele club in de buidel tasten.

Ajax nam Akpom in 2023 voor twaalf miljoen euro over van Middlesbrough. In Amsterdam wist hij nooit écht een onbetwiste basisspeler te worden. Desondanks wist hij wel 22 keer te scoren in dienst van de Amsterdammers. Akpom maakte deze zomer geen moment deel uit van de plannen van John Heitinga.