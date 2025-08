'Akpom kan Ajax tien miljoen opleveren': "Wordt medisch gekeurd"

Akpom kan daarna definitief worden ingelijfd door Birmingham City. De club uit de Championship heeft namelijk een optie tot koop bedongen. Die optie wordt verplicht als Birmingham City promoveert naar de Premier League, dat meldt De Telegraaf.

"Dan heeft de club een koopverplichting voor acht miljoen euro", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "Dat bedrag loopt op tot tien miljoen euro als The Blues zich vervolgens op het hoogste niveau handhaven. Akpom wordt maandag medisch gekeurd."

Birmingham City promoveerde afgelopen seizoen als kampioen van de League One naar de Championship en is zeer ambitieus. In eerste instantie wordt Akpom voor één seizoen verhuurd. Birmingham City neemt daarbij drie miljoen euro van het salaris over. "Overigens krankzinnig dat Sven Mislintat dus Akpom (in zijn derde contractjaar) een salaris voorschotelde van 5 miljoen euro", schrijft hij op X. "Birmingham City neemt 60% voor rekening. De rvc van Ajax stond erbij en keek ernaar."

De spits verdient in zijn derde contractjaar maar liefst vijf miljoen euro bij Ajax. Hij werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Lille OSC. Ajax nam Akpom in 2023 voor ruim twaalf miljoen euro over van Middlesbrough.