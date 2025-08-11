Akpom lovend over Ajax: "Heb veel mooie ervaringen opgedaan"

Chuba Akpom kijkt met enthousiasme uit naar zijn avontuur bij Ipswich Town. De spits wordt door Ajax verhuurd aan de Championship-club en sprak bij het clubkanaal lovend over zijn nieuwe werkgever én over zijn tijd in Amsterdam.

"Ik was erg enthousiast toen ik hoorde van de interesse en ik ben blij dat ik me heb aangesloten bij een club met zulke grote ambities," vertelt Akpom. "Ik kijk veel voetbal en heb altijd gedacht dat Ipswich goed bij mijn speelstijl zou passen, dus deze stap voelt helemaal logisch."

De Engelsman blikt ook kort terug op zijn periode bij Ajax. "Ik heb de afgelopen jaren veel mooie ervaringen opgedaan bij Ajax en door in de Champions League te spelen met Lille. Ik denk dat al die ervaringen me hebben verbeterd als speler en geholpen hebben om de persoon te worden die ik nu ben."

Voor de fans van Ipswich heeft Akpom nog een duidelijke boodschap. "Ik ben hier om zoveel mogelijk te doen om het team te helpen, zowel in de kleedkamer als op het veld. Ik zal een winnende mentaliteit meenemen."

Ajax en Ipswich maakten zondagavond bekend dat de huurovereenkomst loopt tot 30 juni 2026. Bij promotie naar de Premier League wordt de transfer voor acht miljoen euro permanent. Bij handhaving in het eerste seizoen na promotie komt daar nog eens twee miljoen euro bovenop.