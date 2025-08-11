TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Akpom lovend over Ajax: "Heb veel mooie ervaringen opgedaan"

Amber
bron: Ipswich Town
Chuba Akpom
Chuba Akpom Foto: © BSR Agency

Chuba Akpom kijkt met enthousiasme uit naar zijn avontuur bij Ipswich Town. De spits wordt door Ajax verhuurd aan de Championship-club en sprak bij het clubkanaal lovend over zijn nieuwe werkgever én over zijn tijd in Amsterdam.

"Ik was erg enthousiast toen ik hoorde van de interesse en ik ben blij dat ik me heb aangesloten bij een club met zulke grote ambities," vertelt Akpom. "Ik kijk veel voetbal en heb altijd gedacht dat Ipswich goed bij mijn speelstijl zou passen, dus deze stap voelt helemaal logisch."

De Engelsman blikt ook kort terug op zijn periode bij Ajax. "Ik heb de afgelopen jaren veel mooie ervaringen opgedaan bij Ajax en door in de Champions League te spelen met Lille. Ik denk dat al die ervaringen me hebben verbeterd als speler en geholpen hebben om de persoon te worden die ik nu ben."

Voor de fans van Ipswich heeft Akpom nog een duidelijke boodschap. "Ik ben hier om zoveel mogelijk te doen om het team te helpen, zowel in de kleedkamer als op het veld. Ik zal een winnende mentaliteit meenemen."

Ajax en Ipswich maakten zondagavond bekend dat de huurovereenkomst loopt tot 30 juni 2026. Bij promotie naar de Premier League wordt de transfer voor acht miljoen euro permanent. Bij handhaving in het eerste seizoen na promotie komt daar nog eens twee miljoen euro bovenop.

Gerelateerd:
Chuba Akpom

Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop

0
Hans Kraay Junior

Kraay: 'Ajax-aanwinst beste centrale verdediger van Eredivisie'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Chuba Akpom
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd