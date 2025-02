Akpom onthult bijzonder Ajax-cadeau: "Dankbaar voor dit cadeau"

Chuba Akpom mag dan nu voor LOSC Lille spelen, maar Ajax is nog steeds in zijn gedachten. De Engelse spits, die door de Franse club wordt gehuurd met een optie tot koop, deelde een bijzonder verhaal op zijn YouTube-kanaal. In een recente video laat hij weten dat hij een speciaal cadeau kreeg van zijn voormalige trainer Francesco Farioli.

Akpom maakte in 2023 de overstap van Middlesbrough naar Ajax voor twaalf miljoen euro. Hoewel hij nooit een onbetwiste basisspeler was, speelde hij 68 wedstrijden voor de Amsterdammers. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en vier assists, vaak als invaller.

Op zijn YouTube-kanaal plaatste Akpom een video genaamd 10 Essentials Chuba Akpom Can't Live Without. Daarin vertelt hij over de sleutelhanger die hij kreeg van Farioli. De Italiaanse trainer gaf deze aan alle spelers tijdens een teammeeting, met de tekst "Bloed, Zweet en Tranen" erop.

Akpom is erg blij met het cadeau. "We hebben dit met bloed, zweet en tranen bereikt. We moeten hard werken en als team samenwerken. Daarom kregen we als team deze sleutelhanger. Er staan druppels op. Dat kan zweet, bloed of andere dingen betekenen. Dankbaar voor dit cadeau van de trainer", aldus de spits.