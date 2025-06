Akpom over Ajax-speler: "Wordt in verband gebracht met Arsenal"

"Hij is een young boy bij Ajax. Een goede kerel, een goede voetballer", zo vertelt Akpom over Hato op het TikTok-kanaal van Laviecutz. "Ik zie dat Hato in verband wordt gebracht met Arsenal, maar Myles Lewis-Skelly speelt daar ook. Dus ik probeer te begrijpen hoe logisch die interesse is. Lewis-Skelly kan natuurlijk ook op het middenveld spelen. In mijn ogen lijken ze op elkaar. Technisch, sterk, slim… Ja, Hato is erg goed", aldus Chuba Akpom.

Akpom wordt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen herenigd met Hato bij Ajax. De Engelse aanvaller heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2028, maar werd vorig seizoen verhuurd aan het Franse Lille. De kans is aanwezig dat Akpom deze zomer definitief gaat vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.