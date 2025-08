'Akpom verwikkeld in transferstrijd: miljoenen lonken voor Ajax'

Akpom gaf zelf aan voor Ipswich te willen kiezen, maar Birmingham wil nu direct zes miljoen pond op tafel leggen. "Waar er tot voor kort amper interesse was voor de spits, dreigt er nu een soort bidding war te ontstaan", schrijft Voetbal International. "Voor Ajax zou een verkoop het allerbeste zijn, omdat Akpom grootverdiener is en daarom moet vertrekken. Een verhuur zou voor Ajax een pleister op de wond zijn, maar bij een verkoop is Ajax in één klap verlost van het dossier-Akpom."

"Akpom is al gekeurd door Ipswich Town en heeft op dit moment een voorkeur voor die club, maar Birmingham heeft het gevoel hem nog op andere gedachten te kunnen brengen", vervolgt het blad. "Er bestaat een kans dat het alsnog die club gaat worden als Birmingham Akpom overhaalt een langdurig contract te tekenen zodat hij volgend jaar zomer niet weer terug hoeft naar Ajax, dat op dit moment zelf ook niet weet waar Akpom uiteindelijk gaat tekenen."