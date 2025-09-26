Akyol over Ajax-fans: "Jullie pakken ook niet bepaald de punten"

Özcan Akyol verwacht dat Go Ahead Eagles dit seizoen tussen de acht en de tien punten zal gaan pakken in de groepsfase van de Europa League. De supporter heeft het volste vertrouwen in de club uit Deventer en stoort zich aan fans van de Nederlandse topclubs.

"Dat neerbuigende uit het westen... Je hoort van mensen van AZ, Ajax en Feyenoord: jullie hebben niks te zoeken in Europa. Dan denk ik: jullie pakken ook niet bepaald de punten. Van jullie moeten we het ook niet hebben", liet hij donderdagavond weten bij Ziggo Sport.

Akyol was voor het duel met FCSB nog optimistisch over de kansen van Kowet in Europa. "Ik heb berekend dat het er acht tot tien gaan worden", voorspelde de schrijver. "Ik zou toch wel bij zijn met tien, dan gaan Marco van Basten, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart uit eten met Mats (Deijl, red.). Dat hebben ze beloofd bij Rondo, dat gun ik hem wel", besluit Akyol over de aanvoerder van Go Ahead Eagles.