Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Akyol over Ajax-fans: "Jullie pakken ook niet bepaald de punten"

Niek
Özan Akyol bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst
Özan Akyol bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst Foto: © Pro Shots

Özcan Akyol verwacht dat Go Ahead Eagles dit seizoen tussen de acht en de tien punten zal gaan pakken in de groepsfase van de Europa League. De supporter heeft het volste vertrouwen in de club uit Deventer en stoort zich aan fans van de Nederlandse topclubs. 

"Dat neerbuigende uit het westen... Je hoort van mensen van AZ, Ajax en Feyenoord: jullie hebben niks te zoeken in Europa. Dan denk ik: jullie pakken ook niet bepaald de punten. Van jullie moeten we het ook niet hebben", liet hij donderdagavond weten bij Ziggo Sport. 

Akyol was voor het duel met FCSB nog optimistisch over de kansen van Kowet in Europa. "Ik heb berekend dat het er acht tot tien gaan worden", voorspelde de schrijver. "Ik zou toch wel bij zijn met tien, dan gaan Marco van Basten, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart uit eten met Mats (Deijl, red.). Dat hebben ze beloofd bij Rondo, dat gun ik hem wel", besluit Akyol over de aanvoerder van Go Ahead Eagles. 

Francesco Farioli

Farioli wint opnieuw: "Ik zei dat hij een voorzet moest geven"

John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior

Heitinga onthult: "De kans is groot dat hij morgen gaat starten"

Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
