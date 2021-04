Geschreven door Sil Vellenga 11 apr 2021 om 19:04

Na de moeizame overwinning van Ajax op bezoek bij RKC Waalwijk geeft Davy Klaassen voor de camera van ESPN aan de wedstrijd zeker niet als tussendoortje te hebben gezien. Wel geeft de Ajacied toe dat het spel verre van goed was.

Op antwoord op de vraag of Ajax het zichzelf moeilijk heeft gemaakt, geeft Klaassen ruiterlijk toe dat dit zeker het geval was. “Je moet gewoon de 2-0 of 3-0 maken, dan is het klaar.” Klaassen geeft aan dat hij geen grote vrees had voor een gelijkmaker van RKC: “zij creëren ook vrijwel niks, maar er kan altijd een bal net verkeerd vallen. Dus op een gegeven moment dacht ik; scheids, fluit maar af”.

Vanzelfsprekend werd Klaassen gevraagd naar het doordeweekse duel met AS Roma. “Als je de wedstrijd hebt gezien, zie je dat we veel kansen hebben gecreëerd. In dat opzicht hebben we onnodig verloren. Als we donderdag beter met de kansen omgaan, dan hoop ik zeker dat het goedkomt.” Ook ging het nog even over Klaassen zijn opvallende rol tijdens vrije trappen van de tegenstander. Hij fungeert tijdens dergelijke dode spelmomenten als ‘muurligger’. De middenvelder geeft aan dat hij dit zeker niet voor de lol doet, maar om een goal tegen te houden. “Al moet ik aan de lat gaan hangen, als we maar geen doelpunt tegen krijgen”