Geschreven door Jessica Westdijk 14 apr 2020 om 11:04

In januari 2019 kwam Lisandro Magallan naar Ajax, nadat de Amsterdammers hem al lange tijd in wilden lijven. Nadat dat eigenlijk gelukt was, bleken de kwaliteiten van Magallan wat tegen te vallen.

Hij kwam in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen tot 6 wedstrijden, waarvan 4 invalbeurten met een minimaal aantal speelminuten. De wedstrijden die hij in de basis mocht starten, waren niet overtuigend. Ajax besloot hem daarom voor een seizoen te verhuren aan Deportivo Alaves, in La Liga.

Daar kwam hij dit seizoen tot 12 wedstrijden. Nu het maar de vraag is of het seizoen nog afgemaakt gaat worden, neemt Alaves alvast beslissingen. Het had een optie om Magallan te kopen van Ajax, maar die gaat het niet benutten, zo meldt AS. Dat betekent dat Magallan deze zomer terug keert bij Ajax, waar hij nog tot medio 2023 vast ligt.