Albers duidelijk voor Ajax: "Twintig miljoen, hij is onhaalbaar"

Kodai Sano lijkt zijn carrière niet te vervolgen bij PSV, Feyenoord of Ajax. Volgens zaakwaarnemer Guido Albers is een transfer naar de Nederlandse top financieel simpelweg niet haalbaar. In het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie legt Albers uit waarom hij verwacht dat de middenvelder NEC voor een aanzienlijk bedrag zal verlaten.

Albers wijst daarbij onder meer op de invloed van supermakelaar Jorge Mendes, die door AZ is ingeschakeld om een transfer van Kees Smit te begeleiden. "Ik heb zelf een goede relatie met Jorge Mendes. Hoe gek het ook klinkt: voor het Nederlandse voetbal kan dit echt een verademing zijn", begint Albers in de uitzending. "Hij gaat de transferbedragen naar een ander niveau tillen. En dat betekent dat spelers weer heel graag naar de Eredivisie komen, omdat ze weten dat ze vanuit hier prachtige transfers gaan maken."

Die ontwikkeling zal volgens Albers ook gevolgen hebben voor spelers van andere clubs. "Dat gaat straks ook voor de spelers van NEC gelden, met Sano", vervolgt hij. De Japanse middenvelder wordt de laatste weken in verband gebracht met PSV en Feyenoord, maar een binnenlandse toptransfer acht Albers onrealistisch. "Dat zijn allemaal nieuwe deals. Wij dachten dat spelers van NEC voor maximaal drie tot vier miljoen euro transfers zouden maken. Ik denk dat Sano voor 15 tot 20 miljoen euro weggaat."

Aan tafel wordt die inschatting met verbazing ontvangen, maar Albers blijft overtuigd. "Ja, dat denk ik echt: twintig miljoen euro voor Sano", stelt hij stellig. Dat bedrag sluit een overstap naar de traditionele top drie vrijwel uit. "Die gaat dus niet naar de top drie van Nederland, klaar", concludeert Hans Kraay jr., waarna Albers het kort en bondig bevestigt: "Nee."