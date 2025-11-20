Alberto Stegeman onthult: Ajax is voor zeker twee ton opgelicht

Ajax is voor zeker twee ton opgelicht door Rob P. Dat onthulde Alberto Stegeman donderdagavond in Undercover in Nederland. De Amsterdammers zijn een sponsorcontract voor drie seizoenen aangegaan met de oplichter, die de afspraken niet nakwam. Ook FC Volendam, FC Eindhoven en FC Dordrecht werden slachtoffer van de praktijken van P.

Ajax ging in de zomer van 2021 een samenwerkingsovereenkomst aan met het bedrijf van P., zo laat de club in een verklaring weten aan Stegeman. "Die zou voor drie seizoenen lopen, maar de overeenkomst is in de zomer van 2023 door ons stopgezet, vanwege nalatigheid." De club komt verder niet met details.

De ex van P. doet dat echter wel. Zij werkte in het bedrijf van P. "Hoe langer ik er werkte, hoe meer ik zag dat hij niet kon waarmaken wat hij afsprak." Het precieze bedrag waarvoor Ajax is benadeeld, weet ze niet. Wel heeft ze een grove schatting: "Ik denk dat het om en nabij de twee ton gaat. Als het niet meer is. Ik denk dat hij mooiere beloftes heeft gemaakt dan hij überhaupt waar kan maken. Hij wil heel graag gezien worden en ging gewoon met steeds meer nieuwe clubs in contact. Die sloten aan. Maar de hoeveelheid was op een gegeven moment ook niet meer te overzien."

Het team van Stegeman wist P. te vinden, waarna er een confrontatie volgt. Daar bevestigt de oplichter dat verschillende voetbalclubs, waaronder Ajax, nog geld van hem tegoed hebben. P. noemt echter andere bedragen. "Ajax krijgt nog een ton ongeveer." Ook bij de andere voetbalclubs noemt hij lagere bedragen dan eerder in de uitzending naar voren kwam.

P. beweert bezig te zijn met terugbetalingen, maar volgens Undercover in Nederland heeft hij geen van zijn toezeggingen waargemaakt. Naast Ajax zouden ook FC Volendam, FC Eindhoven, FC Dordrecht en amateurclubs zijn opgelicht met niet-nagekomen sponsordeals. Zo zou P. een bedrag tussen de 30.000 en 40.000 euro niet hebben betaald aan FC Volendam. Voor FC Eindhoven gaat het om een bedrag van zo'n 45.000 euro.

FC Dordrecht wist beslag te leggen op P.’s Porsche Panamera en kon daarmee een groot deel van de schade compenseren. Amateurclubs FC Lisse en VVSB lopen volgens Stegeman eveneens duizenden euro’s schade op door beloofde werkzaamheden die nooit zijn uitgevoerd.

Ook de KNVB is betrokken bij het schandaal rondom P. Hij heeft de naam van de voetbalbond misbruikt. P. beweerde dat hij met zijn bedrijf het 'Oranjemagazine' zou uitbrengen en dat hij hierin een partnership had met de KNVB. Dat project bleek niet te bestaan, maar bedrijven maakten wel kosten en kregen niet betaald. Zo eist een online marketingbureau nog 12.000 euro van hem vanwege niet betaalde werkzaamheden en heeft een werknemer een half jaar aan het magazine gewerkt, zonder hiervoor betaald te worden.

"De KNVB was niet betrokken bij dit magazine en heeft hier niet mee samengewerkt. Uiteraard leven we mee met alle betrokkenen die door deze situatie zijn benadeeld", laat de KNVB weten in een verklaring.

Bekijk de beelden hieronder: