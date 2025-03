Alders blijft ondanks blessure bij FC Twente: "Dat wil hij graag"

Gerald Alders komt dit seizoen niet in actie voor FC Twente. De huurling heeft een zware knieblessure opgelopen en is vrijdag geopereerd, zo maakte de ploeg uit Enschede bekend.

De 19-jarige Alders, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Ajax, zal nu enkele maanden moet werken aan zijn revalidatie. Dat zal hij doen in Enschede, meldt Tubantia. "Hoewel hij eigendom is van Ajax wil hij graag bij Prof-F in Enschede aan zijn herstel werken", weet clubwatcher Leon ten Voorde.

FC Twente huurt Alders sinds afgelopen winter van Ajax. De rechtsback kwam de afgelopen periode niet in actie voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. Bij Ajax ligt Alders tot medio 2028 vast, met de optie voor nog een extra jaar.