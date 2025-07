Alders eerlijk: "Het werd op een gegeven moment wel een obsessie"

In de winterstop van afgelopen seizoen verhuurde Ajax Alders aan FC Twente. In Enschede werd hij volgessen, zo vertelt hij in SEG Stories. "Ik kon er wel van genieten als ik zelf moest koken. Een groot doel van mij was om meer spiermassa te krijgen. Dat had ik toen aan het begin van het seizoen gezegd. Ik heb veel gekeken naar wat er precies in welke producten zat, ook met een weegschaaltje erbij."

Op een geven moment stond zijn hele leven veelal in het teken van aankomen. Zo woog de verdediger zich om de haverklap. "Mij werd wel aangeraden om dat één keer per week te doen, want de ene dag ben je zwaarder dan de andere dag. Het werd op een gegeven moment wel een obsessie", is Alders eerlijk.