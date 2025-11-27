AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

Gijs Kila
bron: ESPN

Terwijl de onrust bij Ajax aanhoudt, beleeft Gerald Alders juist de mooiste weken van zijn jonge carrière. De 20-jarige verdediger debuteerde recent in zowel de VriendenLoterij Eredivisie als de Champions League en voelt dat hij steeds dichter bij een vaste plek in Ajax 1 komt.

Tegelijkertijd houdt hij ook een realistisch toekomstplan achter de hand, zo vertelt hij aan ESPN. "Ik sta ingeschreven voor de studie Political science. Ik kan op elk moment beginnen. Mijn ouders willen het heel graag dat ik dat doe, maar ik zit nu zo dicht tegen Ajax 1 aan, dat ik me nu focus op voetbal."

Alders’ interesse ligt duidelijk breder dan alleen sport. "Politiek en economie vind ik wel interessant, daar liggen mijn interesses. Dus misschien is het iets voor de toekomst dat ik kan gaan doen."

Naast voetbal en academische plannen heeft hij nóg een passie: muziek. Alders speelt graag piano om te ontspannen. "Dat is iets dat ik fijn vind om te doen. Ik houd heel erg van muziek, ik ben muzikaal. Het is goed om je hoofd leeg te maken. Ik kijk er nu naar om een nieuwe piano te kopen."

Of Ajax net als vroeger voor Davy Klaassen een piano moet neerzetten op de Toekomst, wuift hij weg met een glimlach. "Om dat voor mij te doen vind ik overdreven. Alleen voor ons twee is een beetje veel."

Wie van de twee het meest getalenteerd is, blijft nog onduidelijk. "Dat weet ik niet, daar hebben we nog niet echt over gesproken. Ik heb wel wat filmpjes gezien van hem. Hij kan ook wel heel wat, dus dat moeten we nog uitvinden."

