Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"

Joram
Gerald Alders
Gerald Alders Foto: © Pro Shots

Gerald Alders wist al vroeg dat de weg naar het eerste elftal van Ajax niet voor iedereen is weggelegd. Tijdens zijn tijd in de jeugdopleiding kreeg hij te horen hoe klein de kans was om door te breken. Inmiddels speelt de verdediger op huurbasis bij Telstar, terwijl hij bij Ajax nog tot medio 2028 vastligt.

"Ik weet nog dat een jeugdtrainer zei dat van de 25 talenten er maar twee het zouden redden", vertelt Alders aan ELF Voetbal. Die boodschap maakte indruk op hem. "Toen drong tot me door dat ik elke dag keihard moest werken en mijn best moest doen om mijn droom te laten uitkomen."

Alders kwam op negenjarige leeftijd bij Ajax terecht, maar zag zichzelf niet direct als een van de grootste talenten. "Elk jaar was ik blij dat ik nog een jaar mocht blijven." Vanaf zijn zeventiende zette Alders flinke stappen in zijn ontwikkeling. "Ik kreeg meer zelfvertrouwen en werd fysiek een stuk sterker. Ik leerde hoe ik mijn lichaam beter kon gebruiken. Dat motiveerde me enorm."

Dit seizoen krijgt de verdediger bij Telstar de kans om ervaring op te doen in de Eredivisie. Hij speelt vooral als rechtsback in een systeem met drie centrale verdedigers. Die positie bevalt hem, al heeft hij ook ervaring als linksback bij Ajax en FC Twente. "Die plek ligt me goed. Bij Ajax en FC Twente heb ik eerder linksback gespeeld. Dat beviel me ook goed. Ik heb een lichte voorkeur voor de rechterkant. Daar kom ik net iets beter tot mijn recht", aldus Alders. 

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Pieter Zwart bij een podcast van VI

Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"

0
Gerald Alders

Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Gerald Alders
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"

Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"

Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"

Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"

'Ajax en PSV tonen interesse in absolute revelatie van de Serie A'

Ajax krijgt financieel klop van Belgische recordhouder Union SG

Zorgen om Bas Nijhuis: "Dat zou in één klap einde verhaal zijn"

Feyenoord strikt speler: "Was toch ook prima voor Ajax geweest"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws