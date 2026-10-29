Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"

Gerald Alders wist al vroeg dat de weg naar het eerste elftal van Ajax niet voor iedereen is weggelegd. Tijdens zijn tijd in de jeugdopleiding kreeg hij te horen hoe klein de kans was om door te breken. Inmiddels speelt de verdediger op huurbasis bij Telstar, terwijl hij bij Ajax nog tot medio 2028 vastligt.

"Ik weet nog dat een jeugdtrainer zei dat van de 25 talenten er maar twee het zouden redden", vertelt Alders aan ELF Voetbal. Die boodschap maakte indruk op hem. "Toen drong tot me door dat ik elke dag keihard moest werken en mijn best moest doen om mijn droom te laten uitkomen."

Alders kwam op negenjarige leeftijd bij Ajax terecht, maar zag zichzelf niet direct als een van de grootste talenten. "Elk jaar was ik blij dat ik nog een jaar mocht blijven." Vanaf zijn zeventiende zette Alders flinke stappen in zijn ontwikkeling. "Ik kreeg meer zelfvertrouwen en werd fysiek een stuk sterker. Ik leerde hoe ik mijn lichaam beter kon gebruiken. Dat motiveerde me enorm."