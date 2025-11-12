KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Alders krijgt lof ondanks nederlaag: "Is écht een goede speler"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Gerald Alders tegen FC Utrecht
Gerald Alders tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart vindt dat Gerald Alders in de basis moet blijven staan bij Ajax. De twintigjarige back kreeg de afgelopen weken vaker het vertrouwen en Van der Vaart vindt dat hij dat uitbetaalt. 

Tegen FC Utrecht begon hij in de basis. Er werd weliswaar verloren, maar dat lag niet aan Alders. "Heb je die Alders zien spelen?", zegt Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Dat is écht een goede speler! Nu: laat die jongen staan."

"Echt laten staan. Hij heeft totaal geen angst aan de bal. Hij is echt top, ik ben trots op die jongen", aldus de Van der Vaart. Afgelopen seizoen kwam Alders op huurbasis uit voor FC Twente, waar hij drie keer mee mocht doen. 

Gerelateerd:
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay junior geeft Ajax transferadvies: "Die jongen volgen"

0
Arie Haan

Arie Haan ziet: "Ajax heeft geen verdedigers die kunnen koppen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Gerald Alders
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd