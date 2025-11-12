Het laatste Ajax Nieuws
Alders krijgt lof ondanks nederlaag: "Is écht een goede speler"
Gerald Alders tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots
Rafael van der Vaart vindt dat Gerald Alders in de basis moet blijven staan bij Ajax. De twintigjarige back kreeg de afgelopen weken vaker het vertrouwen en Van der Vaart vindt dat hij dat uitbetaalt.
Tegen FC Utrecht begon hij in de basis. Er werd weliswaar verloren, maar dat lag niet aan Alders. "Heb je die Alders zien spelen?", zegt Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Dat is écht een goede speler! Nu: laat die jongen staan."
"Echt laten staan. Hij heeft totaal geen angst aan de bal. Hij is echt top, ik ben trots op die jongen", aldus de Van der Vaart. Afgelopen seizoen kwam Alders op huurbasis uit voor FC Twente, waar hij drie keer mee mocht doen.
