Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

Het is crisis bij Ajax, maar voor Gerald Alders zijn het persoonlijk mooie weken bij de club. De 20-jarige back maakte recent zijn debuut in zowel de VriendenLoterij Eredivisie als de Champions League, nadat hij het afgelopen jaar een moeilijke periode had doorgemaakt.

Alders lijkt nu door te breken bij Ajax 1, maar hij had al in de voorbereiding gehoopt bij de hoofdmacht aan te sluiten. "Mijn doel was om in de Ajax 1-selectie te zitten, maar ik had twee mensen voor me. Dat was wel even balen", vertelt Alders openhartig. Hij dacht toen zelfs aan een nieuwe verhuurperiode. "Ik heb er wel over getwijfeld. De club dacht ook: op Eredivisie-niveau spelen, daar ben ik wel aan toe. Uiteindelijk is het een goede keuze geweest om te blijven en minuten te maken bij Jong Ajax, om dicht bij het vuur te blijven."

Afgelopen seizoen werd Alders verhuurd aan FC Twente, maar hij raakte vlak na zijn aankomst zwaar geblesseerd. "Dat was een enorme domper voor mij", blikt hij terug. "Maar dan kan je je wel focussen op je fysiek. Daar heb ik heel veel tijd aan besteed en veel profijt van gehad. Fysiek heb ik wel echt enorme stappen gemaakt."

Over zijn langdurige blessure is de back verrassend positief. "Ik ben een stukje breder en volwassener teruggekomen", zegt hij. "Ik ben wel wat sneller geworden en ook sterker, maar direct sterker in de duels weet ik niet." Voor de rest van het seizoen heeft Alders een duidelijk doel voor ogen. "Ik hoop meer minuten te maken en te laten zien waarom ik in de basis thuishoor", aldus de ambitieuze verdediger. "Ik wil vreugde, plezier en energie aan het team toevoegen."