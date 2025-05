Alders: "Na mijn operatie kon ik bij Ajax revalideren, maar..."

Gerald Alders maakte in januari op huurbasis de overstap van Ajax naar FC Twente. De twintigjarige vleugelverdediger debuteerde afgelopen zondag pas voor de Tukkers, maar het had niet veel gescheeld of Alders had helemaal het FC Twente-shirt niet gedragen. Hij liep al snel een zware knieblessure op, maar herstelde wonderbaarlijk snel.

"Ik ben niet naar FC Twente gegaan om geblesseerd te zijn. Ik ging met een reden", vertelt hij in de Tubantia. "Ik zat hier net drie weken en was klaar voor mijn eerste minuten, toen ik te horen kreeg dat mijn seizoen over was. Dat was een enorme dreun. Het was ook heel onverwachts, omdat er op de training geen moment was geweest. Opeens werd mijn knie dik en zat er vocht in. Eind februari ben ik geopereerd aan de buitenmeniscus en nu voel ik niets meer. Ik ben fit, train volop mee en ik heb zondag bij Sparta onverwacht snel mijn debuut gemaakt. Ik heb hard gewerkt en minder lang over het herstel gedaan dan verwacht."

Alders is ondanks zijn blessure bij FC Twente gebleven. "Ik woonde bij mijn ouders in Amstelveen, op een kleine vijftien minuten van De Toekomst (het trainingscomplex van Ajax, red.). Er was geen reden om uit huis te gaan", reageert de verdediger. "Na mijn operatie kon ik bij Ajax revalideren, maar ik wilde in Twente blijven. Ik woonde voor het eerst op mezelf en had het in die korte tijd al heel goed naar mijn zin. Ik wilde het contact met de boys en de club houden. En niet onbelangrijk: ik wilde de optie openhouden om nog één wedstrijd voor Twente te kunnen spelen."