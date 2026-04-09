Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."

Toby Alderweireld sluit niet uit dat hij snel terugkeert in het voetbal, zo vertelt de oud-Ajacied in gesprek met HUMO . De 37-jarige Belg stopte na vorig seizoen met spelen en werkt momenteel als analist, maar het voetbal blijft hem trekken.

Alderweireld geeft aan dat hij nu bewust wat afstand neemt van het spel, zodat hij er later "misschien met frisse moed" weer in kan stappen. "Mijn grote voordeel is dat ik heel Antwerp-minded ben: ik heb drie jaar alles voor die club gegeven. Tegelijk is het ook mijn nadeel: ik heb alléén maar Antwerp. Ik zou er ooit heel graag een bepalende rol opnemen, iets waarin ik echt het verschil kan maken."

Royal Antwerp zit momenteel in een lastige fase en staat vierde in 'Groep B' van de Jupiler Pro League. "Ze maken een moeilijke periode door, het zal dus nog niet voor morgen zijn. Maar als ze me nodig hebben, hoor ik het wel", besluit Alderweireld, die in 2023 een belangrijke rol speelde bij het behalen van de landstitel voor de club uit Antwerpen.