Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Alderweireld beleefde spannend moment bij Ajax: "Zoveel stress"

Arthur
bron: Ajax
Toby Alderweireld in het shirt van Ajax
Toby Alderweireld in het shirt van Ajax Foto: © Pro Shots

Toby Alderweireld maakte in 2004 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. De Belgische verdediger debuteerde in het eerste elftal in een periode waarin de club sportief gezien door een mindere fase ging. In de podcast ‘14 minuten met…’ blikt Alderweireld terug op zijn Ajax-tijd en benoemt hij een opvallend moment als het spannendste uit zijn carrière.

"Ik zat eerst bij de jeugd en Ajax werd wat jaren geen kampioen. De frustratie kwam wat hoger op bij iedereen," vertelt Alderweireld. Zijn debuut in het eerste elftal viel samen met een moeilijke periode onder trainer Marco van Basten. "Toen ik bij het eerste kwam, in de tijd dat Van Basten trainer was, was het helemaal een dieptepunt."

Toch keerde het tij, en uiteindelijk maakte Alderweireld deel uit van het elftal dat Ajax naar de langverwachte dertigste landstitel leidde. "Als je uiteindelijk deel uitmaakt van de ploeg die de derde ster over de streep kan trekken, en de manier waarop... Dat was waanzinnig."

Vooral het beslissende duel tegen FC Twente in 2011 is hem bijgebleven. "Ik heb nog nooit zoveel stress gehad als tegen het duel tegen FC Twente thuis toen we kampioen werden, de week ervoor verloren we namelijk de bekerfinale van ze. Dat was heel spannend...", besluit de Belg die dat duel wel wist te winnen.

Video’s
