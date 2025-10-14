Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Alderweireld erkent: "Het is niet altijd gemakkelijk bij Ajax"

Arthur
bron: Ajax.nl
Toby Alderweireld
Toby Alderweireld Foto: © BSR Agency

Toby Alderweireld maakte jarenlang deel uit van de verdediging van Ajax en weet als geen ander wat er komt kijken bij het spelen in het eerste elftal van de Amsterdammers. Hoewel hij inmiddels gestopt is als profvoetballer, volgt hij zijn oude club nog steeds op de voet. In een interview met Ajax.nl deelt de voormalig international zijn visie en herinneringen.

"Het is niet altijd gemakkelijk om te spelen bij Ajax 1, want de druk is heel hoog," erkent Alderweireld. "Maar het komt goed en het is te hopen dat we het Ajax zien dat we willen zien, dat zal nog wel een tijdje duren, maar met een paar Belgische jongens erin komt het altijd goed," voegt hij met een glimlach toe.

De oud-verdediger blikt ook terug op zijn tijd in Amsterdam. Vooral de band met Daley Blind is hem bijgebleven. "Ik heb met Daley Blind in de klas gezeten, aan het begin had ik het moeilijk op school. Hij heeft me toen echt wel geholpen. We hebben samen ook Pro Evolution Soccer gespeeld, dat waren leuke dingen en heeft me ook echt wel geholpen."

Tot slot spreekt Alderweireld de wens uit om oude bekenden weer eens te zien. "Ik spreek die jongens echt te weinig. Het leven gaat echt te snel, dus ik zou graag een kleine reünie van 'de derde ster' houden. Als die reünie er is, schrijf mijn naam maar op. Ik ben er heel graag bij, dat zou geweldig zijn."

