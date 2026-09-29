Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
Toby Alderweireld behaalde als voetballer faam bij Ajax, Royal Antwerp, Tottenham Hotspur en Al Duhail. Inmiddels is de voormalige international van België was onder meer actief bij programma's als De Slimste Mens, The Masked Singer, De Verraders en is hij analist bij wedstrijden.
Het levert hem veel lof van vrouwen op, zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad. Zij kunnen niet van de oud-voetballer afblijven. "Af en toe moet ik duidelijk zijn. En wellicht zou ik zelfs beter nóg wat duidelijker kunnen zijn", zegt de voetballer, die zeker op avonden waar alcohol in het spel is last ervaart. "Ze komen dan gretig in m'n nek hangen. Dat gaat in zeldzame gevallen gewoon te ver."
"Dat blijf ik lastig vinden, want ook geliefd zijn vind ik belangrijk", klinkt het. Zijn vrouw vertrouwt hem, maar weet dat hij het moeilijk heeft hiermee. "Ze merkt ook wel aan mij dat ik er zelf ongemakkelijk van word als vrouwelijke fans te opdringerig worden. Maar ik hoef me nooit te verantwoorden tegenover haar, dat is prettig."
Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
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