2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Alderweireld: "Hem geef ik van de Ajax-Belgen de grootste WK-kans"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Toby Alderweireld
Toby Alderweireld Foto: © BSR Agency

Mika Godts blijft fantastisch renderen bij Ajax. De vraag is waar voor de buitenspeler de lat ligt. Toby Alderweireld, oud-Ajacied, ziet in ieder geval dat Godts de potentie heeft om het Belgisch nationale elftal te bereiken. Het WK komt echter misschien te vroeg. 

"Mika geef ik van de Belgen bij Ajax wel de grootste kans op het WK, ook al hebben we veel keuzes in de aanval", ziet Toby Alderweireld in gesprek met ESPN. "Met Jérémy Doku, die wereldtop is, Dodi Lukebakio en Leandro Trossard, die ook op links kan. Als Mika zijn vorm kan doortrekken, kan hij er in maart zomaar bij zitten."

Godts wordt beter en beter, ziet Alderweireld. "Hij zoekt niet elke keer zijn mannetje meer op, maar kiest steeds beter zijn momenten. Hij speelt zakelijker en maakt vaker de juiste keuze. Daarin moet hij een beetje een voorbeeld nemen aan Doku."

"Niet iemand voorbijgaan om het voorbijgaan, maar alleen wanneer het nodig is. Dat levert uiteindelijk betere cijfers op. Doelpunten en assists, die heb je nodig", besluit de oud-verdediger. 

