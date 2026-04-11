Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"

Toby Alderweireld groeide tussen 2004 en 2013 uit tot een icoon bij Ajax. De Belgische verdediger verkaste uiteindelijk in 2013 naar Atlético Madrid. Tussen 2021 en 2022 speelde hij in Qatar, bij Al-Duhail SC.

Dat was ook vanwege het geld, zo is Alderweireld eerlijk in een interview met HUMO. "Natúúrlijk heeft het geld meegespeeld in mijn beslissing. Ik ben altijd onderbetaald geweest voor wat ik heb gepresteerd. We hadden al twee keer kampioen gespeeld met Ajax en waren op weg naar onze derde landstitel toen ik mocht bijtekenen. Ik zou wel minder gaan verdienen."

"Bij Atlético heb ik daarna goed mijn boterham verdiend, maar ik kwam er niet binnen als een grote naam. Dat scheelt. Aan Southampton werd ik verhuurd, wat wil zeggen dat ik vooral heel hard in mezelf heb geïnvesteerd. Wat Tottenham vervolgens voorstelde, was niet slecht", erkent Alderweireld. "Vooral omdat er van alles bij zou komen naarmate ik presteerde."