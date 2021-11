Geschreven door Idse Geurts 18 nov 2021 om 10:11

Toby Alderweireld sluit een terugkeer naar Ajax uit. De 32-jarige verdediger verkaste deze zomer van Tottenham Hotspur naar Al-Duhail. In Qatar tekende Alderweireld een contract voor drie seizoenen. Hierdoor ziet de Belg zichzelf niet snel terugkeren op de Europese velden. “Zeg nooit nooit, maar de kans dat ik van hieruit nog naar een Europese club ga is enorm klein”, zo laat Alderweireld optekenen tegenover Belgische podcast Het Laatste Nieuws.

Toch ziet Alderweireld een transfer naar België nog wel als mogelijkheid. “Alleen naar België gaan, die kans is wel aanwezig. Ik ben ook aan het bouwen in Antwerpen. Of ik blijf dus hier in Qatar en dien mijn contract uit, of ik verkas nog naar België”. Hierdoor zit een terugkeer naar Ajax er dus niet in voor Alderweireld. De verdediger heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Ajax in zijn hart zit en hij graag zou willen terugkeren. Toch is het logisch dat Alderweireld op deze leeftijd liever naar zijn geboorteland verkast.

In totaal speelde Alderweireld tussen 2009 en 2013, 123 duels voor Ajax. Hierin veroverde de Belg drie keer de landstitel en één keer de KNVB Beker.