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Alderweireld neemt Belgische topclub over met groep investeerders

Joram
Toby Alderweireld
Toby Alderweireld Foto: © BSR Agency

De toekomst van Antwerp FC lijkt voorlopig veiliggesteld. Een consortium met onder anderen voormalig Ajax-verdediger Toby Alderweireld en ondernemer Wouter Vandenhaute neemt de Belgische club over.

De groep neemt The Great Old over van Paul Gheysens, die de afgelopen periode onder financiële druk stond. De voormalig eigenaar moest een lening van maximaal tien miljoen euro terugbetalen aan een hefboomfonds. Wanneer dat niet zou lukken, dreigde het fonds een deel van de club in handen te krijgen.

Gheysens probeerde aanvankelijk een andere financiële oplossing te vinden, maar daar kwam uiteindelijk geen akkoord over. Met de nieuwe eigenaarsgroep krijgt Antwerp een brede basis. Naast Alderweireld en Vandenhaute maken ook tientallen ondernemers en de Belgische bank KBC deel uit van het consortium.

Vandenhaute, die eerder voorzitter was van Anderlecht, wordt de belangrijkste aandeelhouder. De nieuwe bestuurders spreken hun waardering uit voor de betrokkenheid vanuit Antwerpen. "Wij willen de Antwerpse ondernemers bedanken. Hun liefde voor de club heeft ons bijzonder geraakt", laten Vandenhaute en Alderweireld weten.

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