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Alderweireld onder de indruk: "Bij hem is het echt met techniek"

Niek
Toby Alderweireld neemt afscheid bij Royal Antwerp
Toby Alderweireld neemt afscheid bij Royal Antwerp Foto: © Pro Shots

Harry Kane heeft maandagavond de Ballon d'Or gewonnen en Toby Alderweireld speelde in het verleden bij Tottenham Hotspur samen met de centrumspits. De voormalig Ajax-verdediger is nog altijd vol lof over de 33-jarige aanvaller van Bayern München. 

"Dat Harry een fantastische speler was, stond natuurlijk wel buiten kijf. Maar dat hij ooit de Ballon d’Or ging winnen, dat is zo moeilijk te voorspellen. Dus dan zou ik nu echt aan grootspraak doen als ik zou zeggen dat ik het toen al zag", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Ik ben het seizoen gekomen na zijn eerste topseizoen bij Tottenham, waarin hij 31 doelpunten maakte. Harry werd toen nog gezien als One Season Wonder", blikt Alderweireld terug.

"Maar vanaf dat moment is hij eigenlijk helemaal vertrokken en ik zag zijn kwaliteiten natuurlijk", vervolgt hij. "Hij is niet de snelste, maar wist zijn lichaam goed te gebruiken. Hij was ook in de combinatie goed, hield de bal goed bij zich, maar het exceptionele was natuurlijk wel zijn afwerking links en rechts. Kijk, sommige spitsen zie je schieten, dat is een beetje op goed geluk. Maar bij hem is het echt met techniek", constateert Alderweireld. 

"Harry deed me in het afwerken denken aan Ruud van Nistelrooij. En Klaas-Jan Huntelaar (die in het verleden bij Ajax speelde, red.) beheerste net als die twee ook alles: links, rechts, koppen, et cetera. Maar bij de meeste spitsen kon ik ze na een tijdje beter lezen in wat ze gingen doen", legt de Belg uit. "Harry is de enige bij wie ik dat nooit kon. Hij verzon elke keer weer iets nieuws om je op het verkeerde been te zetten", aldus Alderweireld. 

"Ik heb af en toe nog contact met hem", verklapt hij. "Toen ik in 2024 in België op een heel ander niveau de Gouden Schoen had gewonnen, heeft hij een boodschap in een filmpje voor Antwerp gestuurd. Dat heb ik enorm geapprecieerd. Ik heb hem nu een berichtje gestuurd. Hij heeft nog niet teruggestuurd, maar dat snap ik ook wel. Ik denk dat er duizend mensen iets naar hem sturen en ik sta waarschijnlijk op nummer 999 op de lijst. Maar dat is helemaal niet erg, want hij heeft het superdruk. Deze man krijgt nu van heel de wereld natuurlijk felicitaties", besluit Alderweireld realistisch. 

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