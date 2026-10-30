Alderweireld onder de indruk: "Bij hem is het echt met techniek"

"Dat Harry een fantastische speler was, stond natuurlijk wel buiten kijf. Maar dat hij ooit de Ballon d’Or ging winnen, dat is zo moeilijk te voorspellen. Dus dan zou ik nu echt aan grootspraak doen als ik zou zeggen dat ik het toen al zag", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Ik ben het seizoen gekomen na zijn eerste topseizoen bij Tottenham, waarin hij 31 doelpunten maakte. Harry werd toen nog gezien als One Season Wonder", blikt Alderweireld terug.

"Maar vanaf dat moment is hij eigenlijk helemaal vertrokken en ik zag zijn kwaliteiten natuurlijk", vervolgt hij. "Hij is niet de snelste, maar wist zijn lichaam goed te gebruiken. Hij was ook in de combinatie goed, hield de bal goed bij zich, maar het exceptionele was natuurlijk wel zijn afwerking links en rechts. Kijk, sommige spitsen zie je schieten, dat is een beetje op goed geluk. Maar bij hem is het echt met techniek", constateert Alderweireld.