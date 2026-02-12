Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

Toby Alderweireld heeft mooie herinneringen overgehouden aan zijn periode bij Ajax. De voormalig profvoetballer, die maandagavond aanwezig was bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport, is door schade en schande wijs geworden bij de club uit Amsterdam.

"Toen ik bij Jong Ajax kwam, kwam ik bij Winston Bogarde. Hij zei: Toby, jij kunt niet verdedigen. We gaan letten op de lichaamspositie. Daar heb ik zoveel van opgestoken", blikt hij terug. "Later werd ik met Ajax drie keer kampioen. Ik dacht niet dat ik de man was, maar wel een klein beetje", lacht Alderweireld.

"Toen kwam ik bij Atlético en werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Het is leuk dat je die pass tussen de linies geeft, maar het belangrijkste is dat je er niemand voorbij laat gaan en dat je het kopduel moet winnen", vervolgt hij. "Dan krijg je zoiets van: dit is mannenvoetbal. Je krijgt liefde voor het verdedigen en dat heb ik echt gekregen bij Atlético", besluit Alderweireld over zijn tijd bij de Spaanse topclub. 

Mike van Duinen kijkt teleurgesteld

Van Duinen blikt terug op speciale momenten: "In de Arena ook"

Ajax Onder 19

Ajax-talent vraagt aandacht voor gevoelig onderwerp: "Ik had..."

