Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"

Tottenham Hotspur is bezig aan een gitzwart seizoen. Toby Alderweireld ziet dat de selectie van de Engelse ploeg niet in orde is.

Tottenham Hotspur won vorig seizoen met de Europa League de eerste prijs in jaren, maar inmiddels is er nog weinig positiviteit over bij de club. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat de club uit Londen onder de degradatiestreep.

Alderweireld denkt dat dat het geen goede zet was om in de zomer afscheid te nemen van trainer Ange Postecoglou. "Achteraf is dat makkelijk om te zeggen, maar als je een prijs pakt had je hem het voordeel van de twijfel moeten geven. Dat hebben ze niet gedaan", aldus de voormalig verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur. Opvolger Thomas Frank ging in februari de deur uit. Interim Igor Tudor stond slechts zeven wedstrijden aan het roer voor hij vertrok en inmiddels is Roberto De Zerbi aangesteld.