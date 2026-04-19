Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Tottenham Hotspur is bezig aan een gitzwart seizoen. Toby Alderweireld ziet dat de selectie van de Engelse ploeg niet in orde is.
Tottenham Hotspur won vorig seizoen met de Europa League de eerste prijs in jaren, maar inmiddels is er nog weinig positiviteit over bij de club. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat de club uit Londen onder de degradatiestreep.
Alderweireld denkt dat dat het geen goede zet was om in de zomer afscheid te nemen van trainer Ange Postecoglou. "Achteraf is dat makkelijk om te zeggen, maar als je een prijs pakt had je hem het voordeel van de twijfel moeten geven. Dat hebben ze niet gedaan", aldus de voormalig verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur. Opvolger Thomas Frank ging in februari de deur uit. Interim Igor Tudor stond slechts zeven wedstrijden aan het roer voor hij vertrok en inmiddels is Roberto De Zerbi aangesteld.
Volgens Alderweireld is er ook het nodige aan te merken op de selectie van Tottenham. De club heeft té veel ingezet op jonge spelers en dat is vaak geen succesformule. "Het mooiste voorbeeld is Ajax. In het jaar dat ze net niet de finale haalden, hadden ze kwalitatief goede spelers die het al bewezen hadden zoals Tadic en Blind. Daarnaast had je met De Ligt en De Jong goede gasten", blikt hij terug.
"Dat moet je hebben. Je kan niet alleen jongens met veel potentie kopen, je hebt ook gevestigde waarde nodig zodat het team niet door de ondergrens gaat. Dat hebben ze niet genoeg gedaan", besluit Alderweireld.
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'
Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."
Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"