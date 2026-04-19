Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"

Max
bron: ESPN
Toby Alderweireld
Toby Alderweireld

Tottenham Hotspur is bezig aan een gitzwart seizoen. Toby Alderweireld ziet dat de selectie van de Engelse ploeg niet in orde is. 

Tottenham Hotspur won vorig seizoen met de Europa League de eerste prijs in jaren, maar inmiddels is er nog weinig positiviteit over bij de club. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat de club uit Londen onder de degradatiestreep. 

Alderweireld denkt dat dat het geen goede zet was om in de zomer afscheid te nemen van trainer Ange Postecoglou. "Achteraf is dat makkelijk om te zeggen, maar als je een prijs pakt had je hem het voordeel van de twijfel moeten geven. Dat hebben ze niet gedaan", aldus de voormalig verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur. Opvolger Thomas Frank ging in februari de deur uit. Interim Igor Tudor stond slechts zeven wedstrijden aan het roer voor hij vertrok en inmiddels is Roberto De Zerbi aangesteld.

Volgens Alderweireld is er ook het nodige aan te merken op de selectie van Tottenham. De club heeft té veel ingezet op jonge spelers en dat is vaak geen succesformule. "Het mooiste voorbeeld is Ajax. In het jaar dat ze net niet de finale haalden, hadden ze kwalitatief goede spelers die het al bewezen hadden zoals Tadic en Blind. Daarnaast had je met De Ligt en De Jong goede gasten", blikt hij terug. 

"Dat moet je hebben. Je kan niet alleen jongens met veel potentie kopen, je hebt ook gevestigde waarde nodig zodat het team niet door de ondergrens gaat. Dat hebben ze niet genoeg gedaan", besluit Alderweireld. 

0
0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Toby Alderweireld
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws