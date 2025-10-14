Rankovic voorspelde: "Dit wordt een toekomstige trainer van Ajax"

John Heitinga maakte vanaf de allereerste dag van de UEFA Pro-opleiding indruk als trainer. Dat vertelt Aleksandar Rankovic, die anderhalf jaar lang samen met de voormalig verdediger van Ajax de opleiding volgde, in gesprek met VoetbalPrimeur .

Rankovic herinnert zich met name de samenwerking met Heitinga als inspirerend. "Ik zat in een groepje met twee andere trainers," vertelt hij, tegenwoordig hoofdtrainer van Lion City Sailors in Singapore. "Dennis van der Ree (assistent Go Ahead Eagles), John en ik. Ik heb geweldige herinneringen aan John. Ik vond hem echt goed. We waren jong, begonnen net en hij was super serieus met zijn vak bezig. Ook als mens vond ik hem heel prettig."

De voormalig voetballer met Servische komaf vertelt verder. "Ik vond hem super serieus. Van hoe ik hem ervaren heb, dacht ik meteen: dit wordt een toekomstige trainer van Ajax. Alle ingrediënten zaten erin. Toen hij voor de eerste keer werd aangesteld bij Ajax, was dat voor mij dan ook geen verrassing."