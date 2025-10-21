Alex Kroes aangepakt: "Deze uitspraken kun je gewoon niet doen"

Kroes gaf aan dat hij beide nederlagen al had in gecalculeerd. "Belachelijk", countert Sneijder in Rondo van Ziggo Sport. "Je hoeft er ook geen antwoord op te geven of te melden in een interview. Hij kan dat wel melden aan John in de kleedkamer. Daarmee ga je toch niet naar buiten toetreden. Deze uitspraken kun je gewoon niet doen."

Ook Pastoor begrijpt er weinig van. "Naar mij toe komt het over alsof je een rode loper uitrolt voor dat het allemaal nog slechter kan. Bereid je voor op een nabije toekomst waarbij de resultaten tegenvallen. Bij een sportman komt dat toch nooit op", oordeelt de oefenmeester. "Al moet je op bezoek in Barcelona of Parijs, je gaat toch proberen te winnen."