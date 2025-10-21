Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Alex Kroes aangepakt: "Deze uitspraken kun je gewoon niet doen"

Max
bron: Rondo
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder en Alex Pastoor zijn kritisch op Alex Kroes. Het duo begrijpt niks van de uitspraken van de td over de wedstrijden tegen Olympique Marseille en Internazionale. 

Kroes gaf aan dat hij beide nederlagen al had in gecalculeerd. "Belachelijk", countert Sneijder in Rondo van Ziggo Sport. "Je hoeft er ook geen antwoord op te geven of te melden in een interview. Hij kan dat wel melden aan John in de kleedkamer. Daarmee ga je toch niet naar buiten toetreden. Deze uitspraken kun je gewoon niet doen."

Ook Pastoor begrijpt er weinig van. "Naar mij toe komt het over alsof je een rode loper uitrolt voor dat het allemaal nog slechter kan. Bereid je voor op een nabije toekomst waarbij de resultaten tegenvallen. Bij een sportman komt dat toch nooit op", oordeelt de oefenmeester. "Al moet je op bezoek in Barcelona of Parijs, je gaat toch proberen te winnen."

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Gerald Alders

Ajax-debutant enorm trots: "Toch wel een onvergetelijk moment"

0
Alex Kroes

Alex Kroes: "Te veel onduidelijkheid maakt Ajax onbestuurbaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd