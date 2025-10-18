Alex Kroes baalt bij Ajax: "Dan kom je in een vrije val terecht"

Het is onrustig bij Ajax. Hoewel de ploeg nog ongeslagen is, laat het spel te wensen over en groeit de achterstand op de koppositie gestaag. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij bestuurder Alex Kroes, die zich nu publiekelijk uitlaat over de situatie.

Zijn de verwachtingen misschien te hoog gespannen, mede door de belofte dat er weer meer Ajax-DNA terug zou komen? Kroes nuanceert dit tegenover Ajax Life: "Financieel zeilen we nog steeds scherp aan de wind, maar ongeveer negentig procent van onze selectie zit al in het nieuwe huis. Dat wil zeggen: flexibele salarissen. Daarin zijn alle scenario’s verwerkt: Champions League, Europa League, Conference League en geen Europees voetbal."

"Vorig jaar kwamen er acht huurlingen terug die allemaal vijftig procent meer gingen verdienen omdat wij ons gekwalificeerd hadden voor de Champions League en zij in de oude constructie zaten. Dat is funest. Als je nu onverhoopt Europees voetbal zou mislopen, hoef je niet meteen vier spelers te verkopen", zo vertelt Kroes.

Kroes erkent dat het de afgelopen jaren niet altijd vlekkeloos liep: "Laatst zeiden mensen tegen mij: 'We zitten al drie jaar in de ellende.' Hen moest ik in zekere zin gelijk geven. Maar in 2019 was Ajax top of the world. Bijna in de finale van de Champions League. Topgeneratie, toptrainer, top-td. Alles klopte en viel goed. Toen werd de club leeggekocht."

Hij legt uit dat het succes uit die periode ook uitdagingen met zich meebracht: "Na de laatste landstitel kom je in een vrije val terecht, maar de salarissen blijven oplopen. Je denkt namelijk dat je het in stand moet houden met duurdere spelers. Is altijd het nadeel van zulke piekmomenten. De volgende speler wil óók een dik contract, dat is dan de standaard geworden. Maar het sportieve succes nam toen dus al af. Vervolgens moet je het weer opbouwen. En dat gaat nou eenmaal iets langzamer."

Met deze woorden probeert Kroes inzicht te geven in de huidige situatie bij