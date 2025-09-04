AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Alex Kroes begrijpt Ajax-fans: "Ik zou dezelfde kritiek hebben"

Stefan
Alex Kroes spreekt de Ajax-fans toe in Amsterdam
Alex Kroes spreekt de Ajax-fans toe in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Alex Kroes heeft een roerige transferperiode achter de rug als technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers haalden de nodige spelers naar de Johan Cruijff Arena, waaronder Kasper Dolberg. De Deen kwam op de slotdag nog terug naar de Nederlandse hoofdstad.

"Waarom de selectie nu in balans is? De selectie is in balans omdat we meer jeugd hebben kunnen inpassen en extra creativiteit hebben gehaald", vertelt Kroes op de clubsite van Ajax. "Met spelers zoals Ko Itakura en Dolberg hebben we bovendien sterkhouders binnengehaald die nu in hun 'peak performance age' zitten. Daar hebben we een grote stap gezet."

"Het is nog niet perfect en ook nog niet af, maar in de komende transferwindows zullen we daar verdere stappen in blijven zetten", vervolgt hij. Ook reageert de bestuurder op de kritiek van de fans over de zes-positie. "Ik snap de kritiek. Als ik er op die manier naar zou kijken, zou ik dezelfde kritiek hebben."

"We konden echter niet alle spelers halen die we wilden, omdat we ook rekening moesten houden met de balans tussen het financiële en het sportieve", gaat hij verder. "Wanneer verkoop je, en wanneer koop je? James McConnell kan iets brengen wat we nu nog niet hebben in de selectie en hij zit geen andere spelers in de weg."

"In de verschillende competities heb je straks ook verschillende types spelers nodig. Hij is niet de ervaren kracht van 35 jaar die de leider is, maar ik hoop dat hij laat zien waarom we hem hebben gehaald. Van de ervaren jongens wordt verwacht dat zij de boel op sleeptouw nemen. Jongere spelers kunnen daarnaast ook in die ruimte stappen en dat toevoegen aan hun eigen palet", aldus Kroes.

