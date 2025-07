Alex Kroes bevestigt aanstaande Ajax-transfer: "Heel blij mee"

Ajax is heel dicht bij de komst van Raúl Moro, zo heeft Alex Kroes woensdagavond bevestigd. De technisch directeur geeft in een uitgebreid interview met de clubkanalen aan dat er deals in de pijplijn zitten.

Tot dusver is Vítezslav Jaros de enige nieuweling in Amsterdam. "We zijn heel dicht bij een heel mooie transfer van een speler uit Spanje. Daar zijn we heel blij mee", zegt Kroes, uiteraard doelend op Moro. "We hebben een eerste keeper kunnen halen. Daar ben ik ook heel tevreden mee."

"We zijn nog druk bezig met een jongen, die vroeg of laat het stokje van hem zou kunnen overnemen op goal", zegt Kroes. Daarmee doelt hij op Joeri Heerkens. In de tussentijd richt Ajax zich ook op het afstoten van overbodige spelers. "Het is echt puzzelen", erkent Kroes, die samen met directeur voetbal Marijn Beuker spreekt. "Het is stapje voor stapje. Eén, twee spelers weg en dan iets kunnen invullen. Het belangrijkste is daarbij dat we continu praten over de stapjes die we zetten."

Hij besluit: "De staf is op de hoogte van de sportieve wensen, die hebben ze zelf deels bepaald. Maar ook de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden die eraan gekoppeld zijn. Dat is een heel mooi spel waar we dagelijks met elkaar mee bezig zijn om die puzzel zo goed mogelijk te leggen."