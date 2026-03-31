Alex Kroes: "Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles"

Alex Kroes is te open geweest tegenover zijn omgeving en noemt dat zijn grootste fout bij Ajax. Kroes, die in het verleden ook voor Go Ahead Eagles werkte, blikt terug op zijn periode in Amsterdam.

"Ik ben veel te toegankelijk geweest voor iedereen", opent Kroes in een podcastaflevering van Kale & Kokkie. Dat is ergens een heel goede eigenschap. Ik probeerde voor iedereen beschikbaar te zijn, met alle respect voor iedereen. Daardoor ben ik eigenlijk te toegankelijk geweest en heb ik een deel van de ruis zelf gecreëerd", zegt Kroes eerlijk.

Hij heeft te veel tijd gespendeerd aan bijzaken, wat ook een fouti is. "Ook voor mij zitten er 24 uren in een dag, waarvan ik er acht wil slapen. Dat valt overigens niet mee als je bij Ajax werkt. Laten we zeggen zes uur slapen. Dan heb je nog achttien uren over. Als je dan veel van die tijd bezig bent met mensen in en rondom de club…", gaat Kroes verder.

De ex-td geeft was veel bezig met het beantwoorden van berichten. "Ik kan nú eindelijk weer normaal op WhatsApp. Ik kreeg iedere dag honderdvijftig appjes, van agents, journalisten, mensen binnen de club en mensen rondom de club. Ik was daar best veel tijd aan kwijt en zou ik in de toekomst anders doen. Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles."