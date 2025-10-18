AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Alex Kroes bijt stevig van zich af: "Tachtig procent is onzin"

Gijs Kila
bron: Ajax Life
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Technisch directeur Alex Kroes laat zich uit over de mediawereld waarin hij en Ajax opereren. De bestuurder zegt zich weinig meer aan te trekken van alles wat er over hem en de club geschreven en gezegd wordt.

"Die heb ik inmiddels", antwoordt Kroes bij Ajax Life op de vraag of hij inmiddels een olifantenhuid heeft ontwikkeld. "Ik krijg misschien tien procent mee van wat er gezegd en geschreven wordt. Ik kijk niets. Ik heb al die programma’s nooit leuk gevonden, bovendien is tachtig procent onzin."

Kroes is zich er echter van bewust dat hij zelf ook bewust gekozen heeft voor deze wereld, onder meer door de oprichting van spelersbureau SEG. "O, maar het is een hartstikke mooie wereld. Het suffe is: het is zo tegenstrijdig… Ik ben het voetbal zeer dankbaar. De dynamiek van een wedstrijd blijft het leukste wat er is, de media geven het voetbal veel aandacht en mede daardoor heeft het op financieel gebied een enorme vlucht genomen. Dat is ook mijn geluk geweest, zo simpel is het."

Tegelijkertijd ziet hij hoe de balans doorslaat. "Ergens vliegt het uit de bocht, ontstaat er overkill. Vroeger had je een paar kranten, tegenwoordig heeft ieder individu een stem via sociale media, een podcast of een eigen website. Ze willen allemaal die click van de supporter vinden. Mensen zijn informatiejunkies geworden. Acht uur per dag koekeloeren ze op hun telefoon of er nog nieuws over Ajax is. De headlines op veel apps moeten steeds extremer worden om hun aandacht op te eisen. Nuance bestaat niet meer. Die media zien Ajax puur als een magneet voor hun eigen verdienmodel."

Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes
