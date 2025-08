Alex Kroes blij: "Hij heeft niet voor het grote geld gekozen"

Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen. De 21-jarige middenvelder werd vrijdagavond gepresenteerd in Amsterdam. De Israëliër, die een contract voor vijf seizoenen tekende, gaat spelen met rugnummer tien. Alex Kroes is blij met de komst van Gloukh.

De transfer van Gloukh, die overigens gaat spelen onder de naam 'Oscar', hing al een tijdje in de lucht, al was het lange tijd ook onduidelijk of Ajax de deal definitief over de streep wist te trekken. Vrijdagavond kwam er duidelijkheid: Gloukh tekende een vijfjarig contract bij Ajax. De club kwam met RB Salzburg en transfersom overeen van € 14,75 miljoen. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar € 17,25 miljoen.

"Oscar is een enorm creatieve en vaardige aanvallende middenvelder die garant staat voor doelpunten en assists", zegt Kroes op de clubwebsite. "Hij is daarnaast ook een slimme speler met een uitstekend spelinzicht, is bovendien buitengewoon leergierig en ambitieus. In onze gesprekken maakte hij duidelijk dat hij Ajax ziet als de ideale club om zich verder te ontwikkelen."

Kroes besluit: "Dat hij daarbij niet voor het grote geld heeft gekozen, maar voor het sportieve plan van Ajax, zegt alles over zijn karakter en mentaliteit."