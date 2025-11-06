Alex Kroes duidelijk: "Hadden het ons heel anders voorgesteld"

Ajax heeft John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Het contract van de hoofdtrainer, dat oorspronkelijk doorliep tot 30 juni 2027, zal worden beëindigd. Ook assistent-trainer Marcel Keizer verlaat de club. Fred Grim neemt tijdelijk de taken van Heitinga over, terwijl Ajax op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer.

Technisch directeur Alex Kroes licht de beslissing toe: "Het is een pijnlijke beslissing. Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld."

"We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd. Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht", vertelt Kroes op de officiële website van Ajax.