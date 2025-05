Alex Kroes duidelijk over Ajax-transfers: "Ongeveer veertig cent"

Dat Ajax komend seizoen zeker is van Champions League-voetbal is financieel goed nieuws. Toch zijn de mogelijkheden op de transfermarkt komende zomer lang niet eindeloos.

De Champions League is een meevaller, maar daarmee is niet alles gezegd. "Heel plat gezegd: we hebben de Champions League gehaald, dat levert heel veel geld op'", begint Alex Kroes in gesprek met Voetbal International. "Maar hoeveel geld gaat er nou keihard concreet naar nieuwe spelers? Feitelijk is het dezelfde rekensom als vorig jaar. Dus als ik één euro verkoop, kan ik ongeveer veertig cent investeren."

Er komen ook een aantal verhuurde Ajacieden terug, waaronder Carlos Forbs en Chuba Akpom. "We weten inmiddels allemaal dat daar contractueel wat mee gaat gebeuren, dus daar gaat een deel van je Champions League-potje van af. Dan hebben we een x-aantal sterkhouders die mogelijk verkocht zouden kunnen worden", legt hij uit. "Die euro's kun je ook niet één op één herinvesteren in nieuwe spelers. Op een bepaald vlak zijn we vooruit gegaan, maar op een bepaald vlak ga je straks ook weer terug."