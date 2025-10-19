Alex Kroes: "Er komt binnenkort opnieuw een boek uit over Ajax"

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, neemt de tijd en ontwijkt geen enkel onderwerp in gesprek met Ajaxlife. Hij geeft toe dat hij in het begin te goedgelovig is geweest. Zo controleerde hij bijvoorbeeld op verzoek enkele beweringen voor het boek Ajax in crisis van Menno de Galan, om ze vervolgens te weerleggen of van extra context te voorzien.

Dit bracht hem naderhand in een lastige positie, nog voordat hij echt goed op gang was gekomen. "Na de factchecking dacht ik: we zijn in een setting zoals je aan de bar staat", vertelt Kroes. "Praatje pot. Daar liet ik mijn supportershart spreken. Natuurlijk ging ik er met boter en suiker in. Gewoon dom. Ik besefte nog niet helemaal hoe zwaar de stem van een toekomstig ceo van Ajax zou wegen."

"In de kern ben ik een open boek. Ik zeg wat ik denk en daar moet ik nu mee oppassen. Ik voetbal nog graag, ongedwongen met mijn vrienden. Na afloop sta je dan weleens met mensen te praten. Ajax is voortdurend de rode draad, dus word je een stuk voorzichtiger. Je begint, helaas, een klein wereldje voor jezelf te creëren. Je vertrouwt iemand minder snel, omdat het allemaal tegen je gebruikt kan worden", vervolgt hij.

Sinds de eerste eyeopener treedt de technisch directeur alleen naar buiten als het Ajax ten goede komt. "Zonder een Calimero-verhaal te willen ophangen, is het bij voorbaat een verloren strijd", verklaart hij. "Sommige mensen komen elke dag op tv, staan in de krant of zitten in een podcast. Zij kunnen elke dag hun mening geven. Of die mening een week later totaal achterhaald is, lijkt niemand wat te doen. Ik kan niet klakkeloos van alles roepen, ik wil het ook niet."

"Er komt binnenkort opnieuw een boek uit over Ajax. Het is me gevraagd, maar ik ga niet eens meer aan factchecking doen, ook al besef ik dat het weer hoofdpijn kan opleveren. En dat waarheden en onwaarheden door elkaar gehaald zullen worden. Zelfs als ik wél praat en via onze eigen media uitleg dat ik de kritiek op het huren van James McConnell begrijp, willen mensen het schijnbaar niet horen. Dus laat ik het maar gaan", aldus Kroes.