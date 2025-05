"Alex Kroes gaat daarom liever met een Nederlandse coach in zee"

"Dan moet je eigenlijk concluderen dat je beter in het buitenland kunt gaan zoeken", zegt Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Alleen daar heeft Ajax nu zoiets van: we hebben een jaar lang met Farioli gewerkt. Het heeft intern, maar ook extern met de buitenwacht gedonderd met alle kritiek. Ze moesten zich zelfs verantwoorden dat de trainer een wedstrijd van zijn elftal verkoos boven de geboorte van zijn baby."

"Alles werd erbij gehaald om Farioli en de clubleiding het vuur aan de schenen te liggen", is Inan kritisch op de collega-journalisten. "Daarvan hebben ze zoiets van: moeten we dat nog wel een keer willen? Dat maakt ook dat Kroes liever met een Nederlander in zee gaat. Met een Nederlander verstomt de kritiek niet helemaal, maar wel een beetje."

Inan vervolgt: "Een Nederlander heeft iets meer krediet. En met een buitenlander breng je ook veel meer andere ideeën binnen. In het afgelopen jaar is voor mij zeker gebleken dat we zeker in Nederland vrij conservatief zijn als het gaat om het verteren van innovatieve ideeën van een buitenlandse trainer", aldus Ajax-watcher Johan Inan.