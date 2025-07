Alex Kroes haalt speler: "Blij dat hij voor Ajax heeft gekozen"

Ajax heeft zich maandag weten te versterken met doelman Joeri Heerkens. De 19-jarige keeper komt over van Sparta Praag en tekent in Amsterdam een contract voor vijf seizoenen.

Alex Kroes is verheugd dat de doelman van Oranje Onder 19 heeft gekozen voor Ajax. "We zijn blij dat Joeri Heerkens voor Ajax heeft gekozen", begint de directeur maandag op de clubsite. "Joeri is een talentvolle jonge keeper met alles in huis wat je op die positie nodig hebt: lengte, reflexen, rust, focus én de juiste mentaliteit."

"Hij toont toewijding en een enorme drive om beter te worden. We geloven dat hij zich bij Ajax uitstekend kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij op termijn kan doorgroeien naar de positie van eerste keeper", aldus Ajax-directeur Alex Kroes over aanwinst Joeri Heerkens.