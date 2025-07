Alex Kroes heeft nieuws bij Open Dag Ajax: "Snel een krabbel"

Bij Ajax staat er vandaag een Open Dag op het programma en daarbij is ook Chelsea-doelwit Jorrel Hato 'gewoon' aanwezig. Technisch directeur Alex Kroes was ook in de Johan Cruijff Arena en hij kreeg allerlei vragen van supporters.

"Ik zeg weleens: ik voel me loslopend wild. Ik word de hele dag aangeschoten door allerlei mensen met vragen", vertelt hij tegenover Ajax Showtime. "Het is ruis, maar het is ook superleuk en hectisch", benadrukt Kroes, die achter de schermen druk bezig is.

"Of ik tevreden ben? Het is een tussenevaluatie. Tien spelers hebben de uitgang gevonden bij Ajax, waarvan een aantal op de transferlijst stonden. We hebben ook een aantal nieuwe spelers. Ik ben ook blij met de nieuwe staf", vervolgt hij. "We hebben onderling een ontzettend goede staf. Ook daar is het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bikkelen", aldus Kroes, die ook nog een nieuwtje had.

"Wij zijn op één haar na rond met een Israëlische nummer tien. Die laatste haar, dat laatste detail... we zijn er nog niet", constateert hij. "Hopelijk kunnen we vandaag een stap vooruit zetten. In de kranten staat al weken dat we rond zijn, maar geloof het of niet: dat is nog niet zo. Maar het lijk wel goed te gaan komen. Hopelijk kunnen we snel, hopelijk voor het weekend, een krabbel krijgen", besluit Kroes. ESPN weet op basis van bronnen te melden dat Gloukh 'donderdagavond of vrijdagochtend' in het vliegtuig zal stappen richting Amsterdam.